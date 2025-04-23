رئيس القضاء يقترح 6 حلول لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي

وأفادت "إرنا" بأن حجة الإسلام محسني إيجئي، وفي كلمة ألقاها اليوم الأربعاء خلال الحفل الختامي لاجتماع شنغهاي القضائي في مدينة هانغجو الصينية، اكد على استعداد النظام القضائي في إيران لمشاركة تجاربه مع أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون؛ وبما يمشل العديد من المجالات بما في ذلك الإصلاحات الأساسية في القوانين، وتعزيز استقلال القضاء، والاهتمام الخاص بحقوق المواطنين ورضاهم.

وأشار رئيس السلطة القضائية إلى التطورات العالمية والتحديات المعقدة في مختلف المجالات القانونية والقضائية؛ قائلا : إن التعاون الدولي في كيفية مواجهة الفساد والجريمة المنظمة والإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان ومكافحتها له أهمية خاصة.

وتابع : إن إنشاء شبكة قانونية مشتركة لمكافحة الجرائم عبر الوطنية مثل مكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر والجرائم الاقتصادية؛ وعقد اجتماعات قانونية وقضائية متخصصة لزيادة التنسيق وتوحيد المفاهيم والمصطلحات؛ وعقد دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية؛ وتعزيز الشفافية في مكافحة الفساد لزيادة الثقة العامة في الأنظمة القضائية؛ وتسهيل الاستثمار وتعزيز الأمن الاقتصادي؛ والمساعدة في الأمن الغذائي والصحة العالمية، هي 6 حلول استراتيجية وعملية لتعزيز التعاون القضائي بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

كما ثمن رئيس السلطة القضائية، حسن نية أعضاء المنظمة في الموافقة على استضافة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاجتماع الـ 21؛ معربا عن أمله في أن يساهم الجهد الجماعي وتطوير التعاون القضائي على المستويين الإقليمي والدولي في تحقيق السلام والأمن والعدالة المستدامة والشاملة على المستوى العالمي.

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