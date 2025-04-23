عراقجي : قواتنا الأمنية يقظة لمواجهة أي عمل تخريبي أو اغتيالات

واضاف وزير الخارجية، في تدوينة له على منص اكس للتواصل الاجتماعي اليوم الاربعاء : ان محاولات الكيان الصهيوني وبعض الجماعات التي لديها مصالح خاصة من اجل تحريف مسار الدبلوماسية - باستخدام مختلف التكتيكات – باتت واضحة تمامًا للجميع.

وتابع : كما ان هناك احتمال بأن أولئك الذين يسعون على الدوام إلى تضليل الرأي العام، سيطرحون في هذه المرة، مزاعم وهمية مصحوبة بصور اقمار صناعية مخيفة.

وختم وزير الخارجية تدوينته، مؤكدا : انها حقيقة مؤكدة؛ بان كل ميليغرام من اليورانيوم المخصب في ايران، يخضع لرقابة تامة ومستدامة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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