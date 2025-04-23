٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:٣٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85812435
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عراقجي : قواتنا الأمنية يقظة لمواجهة أي عمل تخريبي أو اغتيالات

٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:٣٤ م
رمز الخبر: 85812435
عراقجي : قواتنا الأمنية يقظة لمواجهة أي عمل تخريبي أو اغتيالات

طهران / 23 نيسان / أبريل / إرنا - اكد وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي، بان "القوات الاستخباراتية والأمنية لدينا، وفي ضل وجود حالات سابقة، يقظة بامتياز لمواجهة أي أعمال تخريبية أو اغتيالات تهدف الى إجبارنا على الرد المشروع".

واضاف وزير الخارجية، في تدوينة له على منص اكس للتواصل الاجتماعي اليوم الاربعاء : ان محاولات الكيان الصهيوني وبعض الجماعات التي لديها مصالح خاصة من اجل تحريف مسار الدبلوماسية - باستخدام مختلف التكتيكات – باتت واضحة تمامًا للجميع.

وتابع : كما ان هناك احتمال بأن أولئك الذين يسعون على الدوام إلى تضليل الرأي العام، سيطرحون في هذه المرة، مزاعم وهمية مصحوبة بصور اقمار صناعية مخيفة.

وختم وزير الخارجية تدوينته، مؤكدا : انها حقيقة مؤكدة؛ بان كل ميليغرام من اليورانيوم المخصب في ايران، يخضع لرقابة تامة ومستدامة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

انتهى ** ح ع

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