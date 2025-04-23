٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٧:٣٩ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85812486
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وزير الخارجية الايراني يطّلع على مستجدات حادث الزلزال في تركيا

٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٧:٣٩ م
رمز الخبر: 85812486
وزير الخارجية الايراني يطّلع على مستجدات حادث الزلزال في تركيا

طهران /23 نيسان/ أبريل/ إرنا- أجرى وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، اتصالا هاتفيا مع القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في اسطنبول، واطلع على آخر المستجدات هناك، عقب الزلزال بقوة تزيد عن 6 درجات على مقياس ريختر، والذي هزة في مدينة إسطنبول.

وأفادت وكالة "إرنا"، بأنه عقب وقوع زلزال قوي ضرب اليوم الأربعاء تركيا، أجرى "عراقجي" اتصالا هاتفيا بالقنصل العام في إسطنبول "أحمد محمدي" واطمأن على أوضاع الزملاء العاملين في القنصلية وعلى آخر المستجدات المتعلقة بالحادث.

كما أصدر وزير الخارجية التعليمات اللازمة لتقديم أي مساعدة للمواطنين والطلاب الايرانيين في المدينة، وأيضًا تقديم أي مساعدات في حال طلبت ذلك السلطات التركية المختصة.

من جانبه، أعرب القنصل العام الايراني في إسطنبول عن تقديره لاتصال وزير الخارجية، وقدم تقريرا عن الأوضاع، كما أكد أنه لم يتلق أي تقارير عن أصابات بين مواطنين إيرانيين في هذا الحادث حتى الآن.

وأعلنت مصادر إخبارية اليوم الأربعاء، عن وقوع زلزال بقوة تزيد عن 6 درجات على مقياس ريختر في تركيا.

انتهى**9365 / ح ع **

 

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