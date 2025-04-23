مساعد وزیر الخارجیة: لن ننسى مواقف البابا فرنسيس الشجاعة ضد الظلم

وقع مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، صباح الأربعاء، على كتاب تذكاري تم فتحه في سفارة الفاتيكان في طهران بمناسبة وفاة البابا فرانسيس.

أعرب تخت روانجي، نيابة عن وزير الخارجية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن تعازيه إلى أندريه جوزفيتش، سفير الفاتيكان في طهران، وجميع المسيحيين في جميع أنحاء العالم بوفاة البابا فرانسيس، ودعا إلى الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة.

وفي حديث ودي مع سفير الفاتيكان، كرم نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية ذكرى البابا فرنسيس وأشاد بشخصيته ومواقفه في تعزيز وتقوية السلام والوحدة بين الأمم وتعزيز الحوار بين أتباع الديانات السماوية في العالم.

وقال: "بإيثار مثالي، جاء البابا فرنسيس دائمًا لمساعدة المظلومين وضحايا العدوان والقسوة، ولن ننسى مواقفه الشجاعة ضد القمع والتمييز والظلم".

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