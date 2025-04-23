مستشار بوتين: التعاون بين إيران وروسيا الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى

وافاد تقرير للسفارة الإيرانية في موسكو، ان المستشار الاقتصادي للرئيس الروسي أنتون كوبياكوف، وصف خلال لقائه السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي، توقيع المعاهدة الشاملة بين البلدين بأنه عمل عظيم ومهم، وشكر جهود السفير جلالي في تسهيل توقيع هذه الوثيقة.

ودعا رئيس مؤسسة روس كونغرس ، الحكومة الإيرانية والقطاع الخاص لحضور الفعاليات الاقتصادية الروسية، بما في ذلك منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي، معلنًا استعداده ومؤسسة روس كونغرس للتعاون مع الجهات الإيرانية في تنظيم الفعاليات الاقتصادية.

*وفد من نشطاء القطاع الخاص الإيراني في طريقه إلى موسكو

من جانبه أكد سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا خلال هذا اللقاء تطابق وجهات النظر بين إيران وروسيا بشأن القضايا الإقليمية والدولية، ووصف توقيع معاهدة التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين، وتطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي اعتبارًا من 15 ايار/مايو، بأنه خطوة لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وأعلن جلالي عن زيارة وفد رفيع المستوى من نشطاء القطاع الخاص الإيراني إلى موسكو، مؤكدًا عزم جمهورية إيران الإسلامية على تطوير العلاقات التجارية مع روسيا.

كما أكد على ضرورة تعزيز مشاركة الطرفين في المعارض التخصصية التي تجري في كل منهما، مثل معرض "إيران إكسبو 2025"، والمعرض التجاري مع أوراسيا في طهران، والمعارض الروسية.

وتُعد مؤسسة "روس كونغرس" أهم جهة تنظيمية للفعاليات الدولية في روسيا.

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