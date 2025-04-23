٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٣:٠٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85812664
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حرس الحدود الايراني يضبط مليون لتر من الوقود المهرب في نهر أروند

٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٣:٠٧ ص
رمز الخبر: 85812664
حرس الحدود الايراني يضبط مليون لتر من الوقود المهرب في نهر أروند

آبادان / 24 نيسان / ابريل/ارنا- أعلن قائد قوات حرس الحدود في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران عن ضبط زورق يحمل أكثر من مليون لتر من وقود الديزل المهرب في نهر أروند.

وقال العميد لطف علي باكباز في تصريح له يوم الأربعاء: "كان هذا الزورق ينقل الوقود بشكل غير قانوني إلى دولة مجاورة، وقد تم تحديده من خلال الرصد الاستخباراتي والتواجد الميداني لحرس الحدود وتم ضبطه في رصيف مخصص لحرس الحدود".

وفي إشارة إلى ضبط مليون لتر من الديزل المهرب من هذا الزورق، أضاف: "ان قيمة الوقود المضبوط تقدر بـ 400 مليار ريال".

وتابع قائد حرس الحدود في محافظة خوزستان: "يتم اتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية في هذه القضية بالتنسيق مع السلطة القضائية".

واعتبر العميد باكباز مكافحة التهريب، وخاصةً في مجال الوقود، من المهام الرئيسية لهذه القوة، وقال: ترصد قوات حرس الحدود التابعة لقوى الامن الداخلي ، باستخدام الأساليب الفنية والميدانية، الأنشطة غير القانونية في البحر باستمرار، ولن تتهاون في التصدي للمهربين".

انتهى ** 2342

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