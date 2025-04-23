بمشاركة ايران...انطلاق اجتماع الممثلين الخاصين لدول البريكس في البرازيل

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية الايرانية مساء الأربعاء، تُعدّ الاستعدادات لاجتماعات البريكس المقبلة من أهم بنود جدول أعمال هذا الاجتماع، ويرأس وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الاجتماع مجيد صابر، رئيس دائرة شؤون البريكس بوزارة الخارجية.

وأعلن صابر في كلمته استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإجراء محادثات مكثفة من أجل عقد قمة ناجحة ومثمرة لرؤساء الدول ووزراء الخارجية.

وتابع حديثه متطرقًا إلى الأوضاع الجديدة في المنطقة والعالم، مضيفًا: لقد تأثر العالم بتزايد الأحادية والسياسات الحمائية وحروب التعريفات الجمركية، ولذلك من الضروري أن تتخذ دول البريكس القرارات اللازمة.

ورحّب رئيس شؤون البريكس بوزارة الخارجية الإيرانية بمقترح عقد اجتماع استثنائي لوزراء الاقتصاد والصناعة والتجارة المعنيين في دول البريكس لمراجعة حرب الرسوم الجمركية.

كما اعتبر صابر القضايا المتعلقة بالتمويل والمصارف في دول البريكس بالغة الأهمية، مشيرًا إلى ضرورة تسريع دول البريكس إجراءاتها في هذا المجال.

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