اليمن: العدوان الأمريكي يشن سلسلة غارات على صنعاء وصعدة والحديدة

وأوضح مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العدوان الأمريكي استهدف بثلاث غارات جبل نقم شرقي العاصمة صنعاء.

وعاود العدوان الأمريكي، فجر اليوم، شن غاراته على محافظة صعدة.

وأوضح مصدر محلي لوكالة (سبأ) أن العدوان الأمريكي استهدف بثلاث غارات شمال المدينة.

وكان العدوان الأمريكي استهدف مساء أمس الأربعاء، منطقة سهلين بمديرية آل سالم بست غارات.

كما استهدفت سلسلة غارات أميركية مديرية التحيتا، جنوبي محافظة الحديدة، غربي اليمن، مساء الأربعاء.

وكان الطيران الأميركي قصف، الثلاثاء، مديرية آل سالم في صعدة، شمالي البلاد. وغرباً، استهدف جزيرة كمران، التابعة لمحافظة الحديدة، والواقعة في البحر الأحمر، إضافةً إلى مديرية الصليف في الحديدة.

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