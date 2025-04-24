ايران تستضيف الدورة الـ 21 لمؤتمر مسؤولي القضاء لدول " منظمة شنغهاي"

وشرح حجة الاسلام والمسلمين محسني اجئي لدى عودته الى طهران من الصين، نتائج مشاركة الوفد القضائي الايراني الرفيع في الدورة الـ 20 لمؤتمر رؤساء الاجهزة القضائية بالدول الاعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون في الصين.

واوضح ان منظمة شنغهاي للتعاون تعد من المنظمات الدولية التي تملك طاقات هائلة من الناحية الجغرافية والسكانية مضيفا ان المؤتمر الـ 20 لرؤساء السلطات القضائية تناول القضايا الاقليمية والدولية المختلفة المتعلقة بالاجهزة القضائية للدول الاعضاء.

واضاف انه تم خلال المؤتمر مناقشة الفرص والاضرار في مجال الذكاء الاصطناعي وعرض الاعضاء وجهات نظرهم بهذا الخصوص.

واكد انه تقرر خلال المؤتمر، أن تعقد الدورة الـ 21 لرؤساء الاجهزة القضائية للدول الاعضاء في "شنغهاي" في ايران في العام المقبل.

واشار الى ترحيب كبار المسؤولين القضائيين بالدول الاعضاء باقامة المؤتمر في ايران قائلا انه تقرر ان يقوم البلد المضيف ومن الان بتحديد التحديات القائمة وجمع ودراسة الاقتراحات وآليات معالجة هذه التحديات.

وقال في جانب اخر انه التقى على هامش المؤتمر، رئيس المحكمة العليا والعضو الرفيع في اللجنة المركزية رئيس اللجنة السياسية والقانونية للحزب الحاكم في الصين مضيفا انه تم خلال هذه الجلسات اجراء نقاشات جيدة ومفيدة حول القضايا القضائية والاستخباراتية والامنية.