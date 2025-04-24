استعراض سبل توسيع التعاون الحدودي بين ايران والعراق

وقد زار العميد سبهري على راس وفد، العراق عبر حدود خسروي- المنذرية وكان في استقباله اللواء عبد السادة نيروز ياسين قائد المنطقة الثالثة لحرس الحدود بالعراق.

وعقد الطرفان اجتماعا ناقشا فيه توسيع العلاقات والتعاون الحدودي بين البلدين وكذلك البنية التحتية لمسيرة الاربعين العظيمة.

وفي ختام اللقاء، قال العميد سبهري لمراسل ارنا انه تم الاتفاق خلال اللقاء على بذل المزيد من الاهتمام بمكافحة التهريب وزيادة الدوريات الحدودية المشتركة والحد من الدخول غير الشرعي للاشخاص الى المناطق المحمية.

واكد ضرورة تبادل الاخبار والمعلومات بهدف ارساء الامن على الحدود بين البلدين قائلا انه في حالة الاطلاع على اي تهديد، فان البلدين يقومان على الفور باطلاع الاخر على الأمر.

من جهته اكد قائد المنطقة الثالثة لحرس الحدود العراقي اللواء عبد السادة نيروز ياسين ان حراس الحدود جاهزون خلال مسيرة الاربعين لعقد لقاءات طارئة والتواجد الفاعل عند المعبر الحدودي (خسروي- المنذرية).

وفي ختام اللقاء، تم التوقيع على مذكرة تفاهم تنص على تكثيف اجراءات السيطرة على الشريط الحدودي لا سيما في مراسم الاربعين والتواجد الفاعل للدوريات على جانبي الحدود بالتزامن.