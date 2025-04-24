اقتراحات ايرانية في مؤتمر رؤساء الاجهزة القضائية ببكين

واضاف غريب ابادي الذي رافق رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام والمسلمين محسني اجئي ان رئيس السلطة القضائية اقترح على المؤتمر تاسيس منصة لتشارك المعلومات القضائية للاسراع في ملاحقة المجرمين وتنسيق القوانين لمواجهة الارهاب.

وتابع غريب ابادي في منشور على منصة "اكس": ان ايران اقترحت كذلك توسيع الدبلوماسية القضائية في مجال الجريمة السيبرانية وخفض الخلافات التجارية مع تاسيس مركز التحكيم الدولي ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا وايجاد بنك معلومات مشترك حول مجموعات الاتجار بالبشر وتقديم خطط لاعادة تاهيل الضحايا ومواجهة الجرائم البيئية العابرة للحدود.

ومضى يقول ان اقتراحات اخرى عُرضت بما فيها تبادل الخبرات في جعل الانظمة القضائية ذكية بهدف تحسين فاعلية القضاء والمحاكمات وتاسيس مركز التدريب والبحوث الحقوقية وتشكيل شبكة حقوقية مشتركة لمكافحة الجرائم فوق الوطنية واقامة دورات تدريبية في مجال حقوق الانسان والنهوض بالعدالة الاجتماعية وتعزيز الشفافية في مكافحة الفساد وتبسيط اجراءات الاستثمار وتعزيز الامن الاقتضادي ودعم الامن الغذائي والصحة العالميين.

واكد انه تم في ختام المؤتمر وبالاجتماع انتخاب رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، رئيسا لمجمع رؤساء الانظمة القضائية للدول الاعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون للعام 2026، وتقرر ان تعقد الدورة الـ 21 للمؤتمر في طهران.