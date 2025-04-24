عراقجي: اقترح الدبلوماسية مرة أخرى على أوروبا

واضاف عراقجي في منشور على منصة "اكس": ان العلاقات بين ايران والدول الاوروبية الثلاث، شهدت صعودا وهبوطا خلال السنوات الاخيرة. شئنا أم أبينا، فان هذه العلاقات في الوقت الحاضر هي في وضعية الهبوط. لماذا؟ كل طرف له روايته الخاصة به. بتقديري، فان توجيه اللوم، عمل عبثي. المهم أن الوضع الحالي هو بمنزلة الخاسر- خاسر للطرفين.

واشار وزير الخارجية الى انه قدم خلال لقائه وزراء خارجية الدول الاوروبية الثلاث وباقي نظرائه الاوروبيين في سبتمبر الماضي في نيويوك اقتراحا بالحوار مضيفا: قلت تعالوا لنعتمد التعاون بدل المواجهة، ليس فقط في الموضوع النووي، بل في اي مجال اخر لدينا فيه مصالح وهواجس مشتركة. والمؤسف انهم اختاروا الطريق الصعب.

وتابع عراقجي: اقترح الدبلوماسية مرة أخرى. وبعد مشاوراتي الأخيرة التي اجريتها في موسكو وبكين، فاني جاهز لاخطو الخطوة الاولى بزيارة باريس وبرلين ولندن. وكنت جاهزا لذلك ايضا قبل بدء الحوار غير المباشر مع امريكا، لكن الدول الاوروبية الثلاث ما ارادت ذلك.

واكد ان الكرة الان هي في الملعب الاوروبي قائلا: ان لديهم هذه الفرصة لتخليص انفسهم من سطوة "المجموعات ذات المنفعة الخاصة" وبناء مسار مختلف. ان طريقة عملنا في هذه الحقبة الحساسة، ستحدد على الارجح الأفق المستقبلي.