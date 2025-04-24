ايران واندونيسيا تدعوان لتوسيع التعاون والتنسيق الثنائيين

وبحث عراقجي خلال الاتصال الهاتفي اليوم الخميس مع وزير الخارجية الاندونيسي سوغي يونو، في العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية.

وقال عراقجي في جانب اخر ان الكيان الصهيوني مدعوما من امريكا ودول غربية اخرى بشكل شامل حوّل قطاع غزة والضفة الغربية الى ساحة للابادة الجماعية وتعذيب الشعب الفلسطيني البرئ وعلى الرغم من اصدار قرار باعتقال سلطات هذا الكيان من قبل المحكمة الجنائية الدولية، والاوامر المؤقتة لمحكمة العدل الدولية بوقف الابادة الجاعية، بيد ان الجرائم النكراء لهذا الكيان ما تزال مستمرة.

واضاف ان الكيان الصهيوني يواصل بالتزامن هجماته وعدوانه على لبنان وسوريا فيما تقوم امريكا في سياق دعم الكيان المحتل بمهاجمة اليمن. وفي ظل هكذا وضع حيث عرضت جرائم وفظاعات الكيان الصهيوني والهجمات الاجرامية لامريكا ضد اليمن، المنطقة برمتها لتدهور امني غير مسبوق، فان المنتظر ان تبدي الدول الاسلامية تحركا اكبر لوقف هذه الجرائم وايصال المساعدات الانسانية الى الشعب الفلسطيني المظلوم.

اما وزير الخارجية الاندونيسي سوغي يونو فقد اكد حرص بلاده على توسيع التعاون والتنسيق مع ايران على الصعيدين الثنائي ومتعدد الاطراف، ورحب بالاقتراحات المعروضة لتعزيز العلاقات والتعاون الثنائيين.

وايد وزير خارجية اندونيسيا مواقف نظيره الايراني فيما يخص الظروف المؤلمة للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية مشددا على ضرورة اجماع وجهود الدول الاسلامية لاقرار وقف اطلاق النار فورا واعادة فتح مسارات ارسال المساعدات الانسانية الى الشعب الفلسطيني.

واشاد بوزير الخارجية الايراني لوضعه في صورة المحادثات غير المباشرة بين ايران وامريكا معربا عن امله بتحقيق النتيجة المنشودة في ظل تمسك جميع الاطراف بالحوار والدبلوماسية.