وزير النفط الايراني يلتقي نائب رئيس الوزراء الروسي في موسكو

واستعرض وزير النفط الايراني ونائب رئيس الوزراء الروسي، في الاجتماع الذي حضره سفير ايران في موسكو كاظم جلالي، وسفير روسيا في طهران أليكسي ديدوف، ومجموعة من أعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، سبل تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة طويلة الأمد والخطط المشتركة، لا سيما في مجالات الطاقة والنقل والتجارة.

وفي هذا الاجتماع، أشار وزير النفط الايراني إلى توقيع الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة بين رئيسي إيران وروسيا، وعملية التصديق عليها في البلدين، وأضاف: "هذه الاتفاقية بداية للتحرك نحو تفاعلات بناءة".

وصرح باكنجاد قائلاً: لقد منحت هذه الاتفاقية أهمية مضاعفة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقال وزير النفط: أعتقد أن هناك إمكانيات واسعة جدًا للتفاعل في مختلف المجالات بين جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي، والتي لم يتم تفعيل سوى جزء صغير منها حتى الآن.

وذكّر رئيس الجانب الإيراني للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا: تم التصديق على المعاهدة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الآن من قبل البرلمانين الروسيين وهي في طور التصديق من قبل مجلس الشورى الإسلامي في جمهورية إيران الإسلامية.

وأكد باك نجاد على أهمية الاجتماع الثامن عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا في موسكو في فتح مسارات جديدة للتعاون، وأكد: أن هذا الاجتماع يمثل فرصة للتغلب على بعض التحديات وإجراء إصلاحات هيكلية في عملية التفاعل بين البلدين، بحيث يمكن رفع هذه العلاقات إلى مستوى يخدم مصلحة الطرفين.

*نمو التجارة بين إيران وروسيا بنسبة 13%

من جانبه أشار نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي إلى الزيارة الأخيرة للرئيس الايراني إلى موسكو، وقال: في 17 يناير 2025، شهدنا حدثًا تاريخيًا خلال زيارة السيد مسعود بزشكيان إلى روسيا، وهو توقيع اتفاقية استراتيجية شاملة بين البلدين، والتي تحدد آفاقًا واضحة لتطوير التعاون.

وفي إشارة إلى الاتجاه المتنامي للتبادلات الاقتصادية بين إيران وروسيا، ذكر نوفاك مشاريع البنية التحتية الثنائية في مجالات الطاقة والنقل كمحاور مهمة للتعاون.

وفي إشارة إلى الاتجاه الإيجابي للتبادلات التجارية، قال نائب رئيس وزراء روسيا: لقد نمت مؤشرات التبادل التجاري بين البلدين بشكل جيد للغاية، بحيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين إيران وروسيا بنحو 13% في عام 2024.

وأضاف: "هذا يدل على ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين، ونسعى إلى تعزيز هذا التوجه التنموي بشكل أكبر".

وقام وزير النفط الايراني محسن باك نجاد، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى موسكو، بوضع إكليل من الزهور على نصب الجندي المجهول في محيط الكرملين، برفقة وزير الطاقة الروسي.

ومن المقرر أن يلتقي باك نجاد مساء الخميس بوزير الطاقة الروسي ورئيس الجانب الروسي في اللجنة الاقتصادية المشتركة، لبحث تطوير العلاقات الثنائية في مجالي الاقتصاد والطاقة.

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