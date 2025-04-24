موسكو: روسيا وإيران مستعدتان للعمل على مسارات برية جديدة للغاز

وأعلن مجلس الوزراء الروسي في بيانه أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ووزير النفط الإيراني محسن باك نجاد أعربا خلال المحادثات عن استعدادهما لمواصلة العمل على مشاريع مشتركة لبناء مسارات برية جديدة للغاز من روسيا إلى إيران.

واضاف البيان: أشار ألكسندر نوفاك إلى استعداد روسيا للمساعدة في توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران، كما أعرب الطرفان عن استعدادهما لمواصلة العمل على مشاريع مشتركة لبناء مسارات برية جديدة للغاز من روسيا إلى إيران.

كما نوه الطرفان بالتفاعل الناجح بين روسيا وإيران في إطار أوبك+ ومنتدى الدول المصدرة للغاز.

وكان وزير النفط ورئيس الجانب الإيراني في اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية محسن باك نجاد، قد وصل بعد ظهر اليوم الخميس ، إلى موسكو بهدف المشاركة في الاجتماع الثامن عشر للجنة والاجتماع والتشاور مع المسؤولين الروس.

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