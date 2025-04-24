إيران ترفض بشدة مزاعم جهاز المخابرات والامن العام الهولندي

وجاء في البيان، الذي وصلت نسخة منه إلى مكتب "إرنا" في لندن، أن "إيران نفسها هي الضحية الأكبر للإرهاب، ولديها، أكثر من أي دولة أخرى، إرادة قوية لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، نشر جهاز المخابرات والامن العام الهولندي تقريرًا مزعومًا يتهم إيران بالتورط في محاولتي اغتيال في أوروبا.

وزعم الجهاز في تقريره السنوي أنه تم اعتقال شخصين في يونيو/حزيران 2024 بتهمة محاولة اغتيال مقيم إيراني في هولندا. وعلى إثر هذا الادعاء الكاذب، تم استدعاء سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى وزارة الخارجية الهولندية.

وجاء في بيان السفارة الايرانية: "إن الادعاءات الباطلة ليست سوى محاولة من بعض الأفراد لتصوير أنفسهم كمظلومين والحصول على مكانة سياسية أو امتيازات من الحكومة المضيفة".

وأضاف البيان: "للأسف، فإن الكثير من الأفراد والمنظمات التي ارتكبت أعمالًا إرهابية في إيران، بل واعترفت بها أو تفتخر بها، تعمل في أوروبا بدعم من الحكومات الغربية، وهي مصدر الكثير من هذه الادعاءات".

انتهى ** 2342