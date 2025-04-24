٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٠:٥١ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85813248
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إيران ترفض بشدة مزاعم جهاز المخابرات والامن العام الهولندي

٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٠:٥١ م
رمز الخبر: 85813248
إيران ترفض بشدة مزاعم جهاز المخابرات والامن العام الهولندي

لندن / 24 نيسان / ابريل/ارنا- أصدرت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هولندا بيانًا رفضت فيه بشدة المزاعم الواردة في التقرير السنوي لجهاز المخابرات والامن العام الهولندي ، ووصف أي تورط إيراني في محاولات اغتيال في أوروبا بأنه لا أساس له.

وجاء في البيان، الذي وصلت نسخة منه إلى مكتب "إرنا" في لندن، أن "إيران نفسها هي الضحية الأكبر للإرهاب، ولديها، أكثر من أي دولة أخرى، إرادة قوية لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، نشر جهاز المخابرات والامن العام الهولندي تقريرًا مزعومًا يتهم إيران بالتورط في محاولتي اغتيال في أوروبا.

وزعم الجهاز في تقريره السنوي أنه تم اعتقال شخصين في يونيو/حزيران 2024 بتهمة محاولة اغتيال مقيم إيراني في هولندا. وعلى إثر هذا الادعاء الكاذب، تم استدعاء سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى وزارة الخارجية الهولندية.

وجاء في بيان السفارة الايرانية: "إن الادعاءات الباطلة ليست سوى محاولة من بعض الأفراد لتصوير أنفسهم كمظلومين والحصول على مكانة سياسية أو امتيازات من الحكومة المضيفة".

وأضاف البيان: "للأسف، فإن الكثير من الأفراد والمنظمات التي ارتكبت أعمالًا إرهابية في إيران، بل واعترفت بها أو تفتخر بها، تعمل في أوروبا بدعم من الحكومات الغربية، وهي مصدر الكثير من هذه الادعاءات".

انتهى ** 2342

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