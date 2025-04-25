13 ميدالية ملونة.. حصاد ايران في كأس رئيس الاتحاد العالمي للتايكواندو

وانطلقت صباح الاربعاء الدورة السابعة من منافسات كأس رئيس الاتحاد العالمي للتايكواندو التي جرت على مدى يومين، بمشاركة 491 لاعبًا ولاعبة باستضافة مدينة "تاي آن" الصينية، وحصد فيها اللاعبون واللاعبات الايرانيون 13 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية في أوزان مختلفة.

حصد الذهبية كل من؛ مبينا نعمت زاده، ومحمد حسين يزداني، وسعيد نصيري، وأمير سينا بختياري، فيما نال الفضية أمير رضا صادقيان، ونال البرونزية كل من؛ علي أحمدي، وسعيد فتحي ، ومهلا مؤمن زاده، ومهدي رزميان، وباربد جباري، وابوالفضل زندي، ومحمد حسن بلنك افكن، وساغر مرادي.

وكانت النتائج كالتالي:

الذهبية

سعيد نصيري: ذهبية وزن تحت 46 كغم.

مبينا نعمت زاده: ذهبية وزن تحت 53 كغم (سيدات).

أمير سينا بختياري: ذهبية وزن تحت 74 كغم.

محمد حسين يزداني: ذهبية وزن تحت 87 كغم.

=

الفضية

أمير رضا صادقيان: فضية وزن تحت 74 كغم.

=

البرونزية

مهلا مؤمن زاده: برونزية وزن تحت 49 كغم (سيدات).

علي أحمدي: برونزية وزن تحت 87 كغم.

سعيد فتحي: برونزية وزن فوق 87 كغم.

مهدي رزميان: برونزية وزن تحت 54 كغم

باربد جباري: برونزية وزن تحت 54 كغم.

ابوالفضل زندي: برونزية وزن تحت 58 كغم.

ساغر مرادي: بروزنية وزن تحت 67 كغم (سيدات).

محمد حسن بلنك افكن: وزن تحت 68 كغم.

انتهى ** 2342