ممثل قائد الثورة الاسلامية: الحج فرصةٌ للتقارب الإسلامي ونصرة فلسطين

وخلال مؤتمر "الحج وإحياء ذكرى شهداء فلسطين"، الذي اقيم في أصفهان، أشار حجة الاسلام عبدالفتاح نواب إلى شعار موسم الحج لهذا العام "السير على نهج القرآن الكريم والتقارب الإسلامي ودعم فلسطين المظلومة"، قائلاً: "هذا الشعار مستوحى من هدي إمامي الثورة الإسلامية، وهو ثمرة دماء الشهداء الطاهرة، وهو شعارٌ لا يُرفع إلا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا يوجد مثل هذا التوجه الروحي والسياسي في سائر الدول الإسلامية".

وأضاف: "التقارب الإسلامي" يعني الوحدة والتضامن، ولو التزم المسلمون بأحكام الدين واتحدوا لما استطاع الأعداء سفك دماء المسلمين والاستيلاء على أراضيهم".

وفي إشارة إلى نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، قال حجة الاسلام نواب: "هذه المساندة واجب على مؤمن بالإسلام، وكل انسان حر حتى لو لم يكن على دين الإسلام، فنصرة المظلوم واجب إسلامي وإنساني".

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