عقد 177 اجتماعا بين حرس حدود محافظة خراسان الرضوية ومسؤولين من أفغانستان وتركمانستان

وأضاف العميد مجيد شجاع في مقابلة مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الجمعة: "إن الاجتماعات الحدودية تعقد من أجل الدفاع عن حقوق البلاد وسكان الحدود وحل التحديات وتعزيز الأمن".

وأضاف: "إن أمن الحدود هو المهمة الأهم والخط الأحمر لحرس الحدود، والدبلوماسية والاجتماعات الحدودية تساعد في هذا الأمر من خلال السعي إلى حلول للقضايا بين الدول".

وأكد قائد حرس حدود خراسان الرضوية: أن حدود المحافظة مؤمنة بالكامل، وأن عملية إقامة الجدار الحدودي بين إيران وأفغانستان في محافظة خراسان الرضوية تتقدم بشكل جيد أيضاً.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، فإن قوات حرس حدود خراسان الرضوية تتمركز وتتولى حراسة أكثر من 835 كيلومتراً من حدود المحافظة.

وهناك أيضًا سبع بوابات رسمية بين خراسان الرضوية ودولتي أفغانستان وتركمانستان، وحرس الحدود مسؤولون عن أمن هذه البوابات.

وتتقاسم محافظة خراسان الرضوية حدودًا بطول 531 كيلومترًا مع تركمانستان من الشمال والشمال الشرقي، وحدودًا بطول 302 كيلومترًا مع أفغانستان من الشرق.

وتتواصل عملية إنشاء الجدار الحدودي بين إيران وأفغانستان في محافظة خراسان الرضوية، والذي يبلغ طوله 300 كيلومتر، حيث يبلغ ارتفاع الجدار أربعة أمتار وسياج في الجزء العلوي منه.

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