٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٢٢ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85813330
T T
٠ Persons

سمات

الخارجية الأميركية: وكالة الطاقة الذریة تخطط لإرسال فريق إلى إيران

٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٢٢ ص
رمز الخبر: 85813330
الخارجية الأميركية: وكالة الطاقة الذریة تخطط لإرسال فريق إلى إيران

طهران/ 25 نيسان / ابريل/ارنا- قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية "تامي بروس": إن مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأميركية "مايكل أنطون" سيرأس الوفد الفني في المحادثات مع إيران في عُمان والتي سيشارك فيها أيضا المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

 وأضافت بروس للصحافيين في إفادة دورية أن المحادثات في عُمان ستكون أول اجتماع للوفود الفنية وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتزم أيضا إرسال فريق إلى إيران خلال أيام.

کما ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب  امس الخميس: إن جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران "تسير على نحو جيد"، وذلك قبل محادثات فنية بين البلدين في عُمان غد السبت.

وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي: "أرى أننا نسير على نحو جيد في ما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق مع إيران.. هناك اتفاق في الطريق للتوصل إليه، ربما نشهد قراراً ممتازاً للغاية وسينقذ ذلك أرواحاً كثيرة".

انتهی**1426

٠ Persons

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .