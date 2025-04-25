الخارجية الأميركية: وكالة الطاقة الذریة تخطط لإرسال فريق إلى إيران

وأضافت بروس للصحافيين في إفادة دورية أن المحادثات في عُمان ستكون أول اجتماع للوفود الفنية وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتزم أيضا إرسال فريق إلى إيران خلال أيام.

کما ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس الخميس: إن جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران "تسير على نحو جيد"، وذلك قبل محادثات فنية بين البلدين في عُمان غد السبت.

وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي: "أرى أننا نسير على نحو جيد في ما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق مع إيران.. هناك اتفاق في الطريق للتوصل إليه، ربما نشهد قراراً ممتازاً للغاية وسينقذ ذلك أرواحاً كثيرة".

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