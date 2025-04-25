٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:٠٥ ص
رمز الخبر: 85813343
T T
٠ Persons
journalistاحمد قزوینی حائری

سمات

إطلاق مركز التبادل التجاري لخراسان الشمالية في تركمانستان

٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:٠٥ ص
رمز الخبر: 85813343
إطلاق مركز التبادل التجاري لخراسان الشمالية في تركمانستان

بجنورد / 25 نيسان / ابريل/ارنا- قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في خراسان الشمالية: إن مركز التبادل التجاري لهذه المحافظة تم افتتاحه في عشق آباد عاصمة تركمانستان بهدف تعريف القدرات الاقتصادية وتسهيل التبادل التجاري ودعم القطاع الخاص.

وقال عباس كاظمي في حديث لوكالة إرنا، الجمعة، إن "هذا المركز تم إنشاؤه على مساحة هكتار ونصف ويتكون من خمسة طوابق، ويوفر فرصة فريدة للتجار ووحدات الإنتاج في المحافظة لعرض منتجاتهم في الأسواق الإقليمية والاستفادة من قدرات التصدير في البلد المجاور".

وأضاف: إن حدود خراسان الشمالية مع تركمانستان تشكل ميزة استراتيجية للمحافظة يمكنها أن تصبح محركاً للتنمية الاقتصادية في المنطقة.

وأكد كاظمي على القواسم المشتركة الثقافية والدينية والتاريخية بين إيران وتركمانستان، وقال: "إن تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين يعتمد على أساس التآزر الثقافي، وهذه القواسم المشتركة يمكن أن تضمن استدامة العلاقات التجارية".

وأضاف: "إن إنشاء مركز التبادل التجاري كان أحد نتائج مذكرات التفاهم السابقة بين محافظتي المحافظتين المتجاورتين".

إنتهى **

٠ Persons
journalistاحمد قزوینی حائری

سمات

تعليقك

You are replying to: .