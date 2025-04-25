الخارجية الإيرانية: الهجوم على الملاجئ المؤقتة للنازحين الفلسطينيين مصداق لجرائم الحرب

وبحسب وكالة إرنا للأنباء، وصف إسماعيل بقائي استمرار حصار قطاع غزة ومنع المساعدات الإنسانية، مع تكثيف هجمات الكيان الصهيوني المعتدي على المخيمات والملاجئ المؤقتة للاجئين، بأنه مثال حقيقي على جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ودعا إلى تحرك عالمي حاسم لمحاكمة ومعاقبة قادة الكيان الصهيوني بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.

وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية تقاعس مجلس الأمن الدولي تجاه هذه الجرائم، ووصف الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية التي تواصل تقديم المساعدات العسكرية للكيان الصهيوني، بأنها متواطئة مع هذا الكيان في الجرائم التي ارتكبها.

كما أدان بقائي بشدة العدوان المستمر للكيان الصهيوني على سيادة لبنان ووحدة أراضيه من خلال الانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار والهجمات الجوية والطائرات المسيرة على مناطق مختلفة من لبنان واغتيال الناشطين السياسيين والاجتماعيين في البلاد، وأكد مسؤولية الأمم المتحدة والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في وقف هذه الاعتداءات والجرائم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن استمرار إفلات الكيان الصهيوني من العقاب، واستمرار قتل المواطنين العزل في قطاع غزة والضفة الغربية، واحتلال أجزاء من لبنان وسوريا، يهدد بشكل خطير السلام والأمن في منطقة غرب آسيا، ويجب على دول المنطقة أن تتخذ تدابير جادة لمنع انتشار انعدام الأمن ومواجهة توسع نظام الفصل العنصري".

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