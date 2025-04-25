٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٢ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85813354
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تصدير بضائع بقيمة 62 مليون دولار عبر منطقة مهران الحدودية مع العراق

٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٢ ص
رمز الخبر: 85813354
تصدير بضائع بقيمة 62 مليون دولار عبر منطقة مهران الحدودية مع العراق

طهران/ 25 نيسان / ابريل/ارنا-اعلن مدير عام جمارك محافظة ايلام "سهراب كمري": إن بضائع مختلفة بقيمة 62 مليون دولار تم تصديرها من حدود مهران الدولية إلى العراق ودول أخرى خلال شهر أبريل/نيسان من العام الجاري.

وقال كمري: تم تصدير هذه الكمية من البضائع التي تزن 121 ألفا و360 طنا من معبر مهران الحدودي الدولي.

وأضاف: إن هذه الكمية من صادرات السلع زادت بنسبة 127 بالمئة من حيث القيمة.

وأكد كمري: أنه خلال العام الماضي تم تصدير بضائع متنوعة بقيمة 1.811 مليار دولار ووزنها 3.22 مليون طن من منفذ مهران الحدودي الدولي إلى العراق ودول أخرى.

و تبعد بلدة مهران الحدودية في محافظة إيلام حوالي 230 كيلومترا عن العاصمة العراقية بغداد، وأصبحت اليوم مركزا لأنشطة التصدير وعبور الزوار إلى العراق وايران.

تقع مدينة مهران الحدودية على بعد 85 كم جنوب غرب إيلام.

انتهی**1426

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