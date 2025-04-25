وزير الخارجية الايراني يتوجه الى مسقط مساء الیوم الجمعة

وقال إسماعيل بقائي في إشارة إلى التفاهم بين الجانبين لعقد اجتماع فني وخبرائي بالتزامن مع حضور كبار المفاوضين من البلدين: استناداً إلى الخطط التي وضعها المضيف العماني والاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، ستُعقد الاجتماعات على مستوى الخبراء والمحادثات غير المباشرة بين وزير خارجية بلادنا والممثل الخاص للرئيس الأمريكي يوم السبت 26 ابریل.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن التقدم في المفاوضات يتطلب من الجانب الآخر إظهار حسن النية والجدية والواقعية وأكد: ان وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع الأخذ في الاعتبار السجلات والتجارب السابقة، سيعدل كل خطوة من خطواته وفقًا لسلوك الجانب الآخر ولن يدخر جهدًا لدعم الحقوق والمصالح المشروعة للشعب الإيراني.

یذکر، إن الجولة الثانية من المحادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية عقدت يوم السبت 19أبريل/نيسان، بشكل غير مباشر وبوساطة سلطنة عمان في روما العاصمة الإيطالية، كما انعقدت الجولة الأولى من هذه المحادثات يوم السبت 12 أبريل/نيسان في مسقط بسلطنة عمان.

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