٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٢:٤٧ م
رمز الخبر: 85813465
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journalistاحمد قزوینی حائری

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بري: لن نسلّم السلاح الآن قبل تنفيذ الشروط المطلوبة من "إسرائيل"

٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٢:٤٧ م
رمز الخبر: 85813465
بري: لن نسلّم السلاح الآن قبل تنفيذ الشروط المطلوبة من "إسرائيل"

بيروت/ 25 نيسان / ابريل/ارنا- أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، تأييده للحوار بين رئيس الجمهورية جوزاف عون و”حزب الله”، معربًا عن إرتياحه إلى تمسّك عون بمواصفاته وشروطه.

وقال بري في حديث صحافي: “من المهمّ أيضاً الضغط على الجيش "الإسرائيلي" لكي ينفّذ ما عليه من التزامات اتّفاق وقف النار. وقال: نحن نفّذنا المطلوب منّا ولا أحد يتشكّك في ذلك. أمّا هو فلا. هذه مسؤولية الأميركيين حتماً، وذلك يعني أيضاً أنه لا نسلّم كلّ أوراقنا ونضعها على الطاولة. المطلوب منّا اثنان أنجزهما لبنان، وهما نشر الجيش في الجنوب وانسحاب “الحزب” منه، وهو مذّاك لم يطلق رصاصة. كلاهما تمّا. أمّا المطلوب من "إسرائيل" فليس كذلك. عليها وقف نهائي للنار والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلّة، وكلاهما لم يحصلا، بل تضاعف "إسرائيل" من اعتداءاتها وغاراتها. لتوقف النار على الأقلّ”.

وأضاف: “لن نسلّم السلاح الآن قبل تنفيذ الشروط المطلوبة من "إسرائيل". سلاحنا هو أوراقنا التي لن نتخلّى عنها بلا تطبيق فعليّ لاتّفاق وقف النار والذهاب إلى حوار في مصيره”.

إنتهى **

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journalistاحمد قزوینی حائری

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