خطيب جمعة طهران: الحفاظ على الوحدة هو منطق مدرسة الإمام الصادق (ع)

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، فقد ذكر حجة الإسلام والمسلمين السيد محمد حسن أبو تراب فرد في أول خطبة صلاة الجمعة والتي ألقاها في جامعة طهران، بحديث عن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) يفيد بأن من حضر صلاة الجمعة للأخوة من اهل السنة ووقف في الصف الأول لتعزيز وحدة الأمة الإسلامية فكأنما صلى خلف نبي الإسلام (صلى الله عليه وآله)، وأكد أن الحفاظ على الوحدة هو منطق مدرسة الإمام جعفر الصادق ومنطق آيات الله البروجردي.

وأضاف: "إن إحدى أهم الخطوات التي اتخذها قائد الثورة الإسلامية هي تحقيق أعلى مستوى من الوحدة في العالم الإسلامي".

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