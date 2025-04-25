سعرها 200 مليون دولار.. اليمن أسقط 7 مسيرات أميركية خلال 6 أسابيع

ووفقاً لمسؤولي الدفاع، أسقط اليمن 3 طائرات مُسيّرة خلال الأسبوع الماضي، ما يُشير إلى تحسن استهداف الطائرات المُسيّرة التي تُحلق فوق اليمن، بحسب قولهم.

وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة العمليات العسكرية، إن الطائرات المُسيّرة كانت تُنفّذ هجمات جوية أو تُجري عمليات استطلاع، وأنها سقطت في الماء واليابسة.

وأفاد مسؤول دفاعي آخر بأن هذه الحوادث لا تزال قيد التحقيق، على الرغم من أن نيراناً يمنية تُرجح أن تكون سبب خسائر الطائرات المسيرة.

وأشار المسؤول إلى أن زيادة الضربات الأميركية قد تزيد خطر تعرض الطائرات.

سعر وميزات طائرة ريبر الأميركية

وتبلغ تكلفة الطائرات المسيرة المتطورة "ريبر"، التي تصنعها شركة "جنرال أتوميكس"، نحو 30 مليون دولار للطائرة الواحدة، وتحلق عادةً على ارتفاعات تزيد على 40,000 قدم (12,100 متر).

وقد أعلن أحد مسؤولي الدفاع بأن الولايات المتحدة فقدت طائرات ريبر المسيّرة في 31 مارس/آذار، وفي 3 و9 و13 و18 و19 و22 أبريل/نيسان.

وفي وقت سابق، نقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين في البنتاغون إقرارهم بأنّ الغارات التي تشنّها الولايات المتحدة على مواقع لحركة أنصار الله في اليمن منذ أسابيع استنزفت الذخائر، ولم تحقق سوى نجاح محدود، بعكس ما أعلنه الرئيس الأميركي.

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