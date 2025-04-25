٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٢:٢٢ م
رمز الخبر: 85813534
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journalistاحمد قزوینی حائری

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وزير الخارجية الإيراني يوقع كتابه "قوة التفاوض" في معرض مسقط الدولي للكتاب

٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٢:٢٢ م
رمز الخبر: 85813534
وزير الخارجية الإيراني يوقع كتابه "قوة التفاوض" في معرض مسقط الدولي للكتاب

مسقط / 25 نيسان / ابريل/ارنا- نشرت صحيفة الرؤية العمانية تقريراً في عددها اليوم أشارت فيه إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوقع كتابه بعنوان "قوة التفاوض" في معرض مسقط الدولي للكتاب الساعة السابعة مساءً في جناح دار لُبان، الصادر عن دار هاشم في بيروت.

وقالت الصحيفة أن عراقجي يستعرض في كتابه أسلوبه في التفاوض خاصة في الملف النووي الإيراني الذي قاده لسنوات، فضلًا عن خبراته في قيادة عملية التفاوض في الملف النووي في أواخر فترة حكم الرئيس الإيراني حسن روحاني.

ويشمل الكتاب الذي ترجمته الدكتورة فاطمة محمدي سيجاني مقدمة وستة أبواب متكاملة عن طبيعة المفاوضات وأنواعها السياسية، بالإضافة إلى سمات المفاوض ومهارات ومراحل التفاوض ومتطلّباته.

ويؤكد عراقجي في كتابه أنّ المفاوضات ليست مجرّد لقاءات رسمية بين الدبلوماسيين، بل هي فنٌّ متأصّل في الثقافة الإيرانية، نجده في أسواق البازار الإيراني حيث التجار المخضرمون الذين يساومون على الأسعار بطريقة محترفة.

ويأتي إصدار الكتاب في ظل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران والتي تجري بشأن البرنامج النووي لطهران، وهو يُعدُّ باكورة إصدارات "دار هاشم".

ويصلح الكتاب حسب المختصين كمرجع أكاديمي للراغبين بتعلّم فنون وفهم أبعاد المفاوضات السياسية، حيث عزّزه عراقجي بدراسة حالة مفاوضات إيران مع مجموعة الـ5+1 التي انتهت عام 2015 بالتوقيع على الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة الدولية.

إنتهى **

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journalistاحمد قزوینی حائری

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