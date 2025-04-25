وزير الثقافة والارشاد الاسلامي یتوجه إلى روما لحضور جنازة البابا

وأعرب رئيس الجمهورية "مسعود بزشكيان"في رسالة بمناسبة وفاة البابا فرنسيس، عن تعازيه وتعاطفه مع المجتمع المسيحي العالمي وأتباع الكنيسة الكاثوليكية وأشار إلى جهوده الدائمة في تعزيز السلام والعدالة والحوار والتعايش بين الأديان.

وأشاد بزشکیان بمواقف البابا الإنسانية وخاصة إدانته الصريحة لجرائم الکیان الصهيوني في غزة، مؤكدا أن ذكراه واسم البابا سيظلان خالدين في وجدان الضمائر الحية وطالبي الحرية في العالم.

هذا، وقد توفي البابا فرنسيس، يوم الاثنين 21 نيسان/ابريل/2025 ، عن عمر 88 عاما، إثر إصابته بجلطة دماغية تسببت في دخوله بغيبوبة وفشل في الدورة الدموية القلبية، وفق شهادة الوفاة التي أصدرها الفاتيكان. ولقد لعب البابا فرانسيس دوراً بارزاً في تعزيز الحوار بين الأديان في السنوات الأخيرة.

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