إيران وروسيا توقعان اتفاقية تعاون في مجال أبحاث الخلايا والعلاج الجيني

أقيمت هذه المراسم اليوم الجمعة بحضور وزير النفط الايراني "محسن باك نجاد" و وزير الطاقة الروسي "سيرغي سيفلييف" في اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي.

وفي هذه المراسم وقع وزير النفط الإيراني ووزير الطاقة الروسي لأول مرة الوثيقة النهائية للجنة المشتركة الثامنة عشرة بين البلدين، مما يمهد الطريق لتطوير التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات الاقتصادية بين طهران وموسكو.

وفي أعقاب هذه المراسم، تم توقيع اتفاقية تعاون بين مركز أبحاث العلاج الجيني والخلايا للأطفال بجامعة طهران للعلوم الطبية ومؤسسة الميزانية الفيدرالية الحكومية للمركز الوطني للأبحاث الطبية لأمراض الدم التابعة لوزارة الصحة في الاتحاد الروسي.

وتم توقيع وثيقة التعاون هذه بهدف تطوير الأبحاث المشتركة في مجالات العلاج الخلوي والعلاج الجيني وتعزيز المعرفة الطبية في البلدين.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل نائبة مدير الأبحاث في معهد أبحاث الجينات والخلايا والأنسجة بجامعة طهران للعلوم الطبية "مريم بهفر" وإلينا نيكولايفنا باروفيتشنيكوفا، ممثلة روسيا.

وأعلن خلال المراسم أن هذا التعاون يهدف إلى توسيع نطاق الدبلوماسية العلمية والاستفادة من القدرات العلمية والتخصصية لدى الجانبين.

ووصل وزير النفط ورئيس الجانب الإيراني"محسن باك نجاد" في اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية إلى موسكو امس الخميس 24 ابریل 2025 بهدف المشاركة في الاجتماع الثامن عشر للجنة واللقاء والتشاور مع المسؤولين الروس.

وانعقد الاجتماع الختامي لهذه اللجنة اليوم الجمعة 25 ابریل/نیسان 2025.

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