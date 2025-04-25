وزير التراث الثقافي الايراني يصل الى ترکیا

وكان في استقبال سيد رضا صالحي أميري والوفد المرافق له القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في اسطنبول أحمد محمدي.

من المقرر أن يبدأ صباح السبت الاجتماع الرسمي لوزراء السياحة في دول منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) في مدينة أرزروم التاريخية وسيلقي وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية في بلادنا كلمة في حفل افتتاح هذه القمة.

و سيتضمن هذا الخطاب المواقف الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بتطوير التفاعلات السياحية المتعددة الأطراف، وحماية التراث الثقافي الإقليمي المشترك ومكافحة معاداة إيران، وتعزيز صورة إيران في المجال السياحي العالمي.

و سيلتقي صالحي أميري خلال هذه الزیارة، مع مجموعة من الإيرانيين المقيمين في تركيا، وسيجتمع أيضًا ويجري محادثات مع مسؤولين رفيعي المستوى من بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران اجتماعات ثنائية مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) مجید أسد خان ووزير الثقافة والسياحة التركي مهمت نوري إرسوي، ووزير الثقافة التركمانستاني شاه مرادوف، ورئيس وكالة السياحة الحكومية الأذربيجانية فؤاد نقي اف.

وتأتي هذه الزیارة في إطار الدبلوماسية الثقافية والسياحية النشطة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ويمكن أن تمهد الطريق لتوسيع العلاقات الإقليمية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير طرق سياحية جديدة وإعادة تحديد مكانة إيران الحضارية في المعادلات الثقافية والسياحية لمنطقة منظمة التعاون الاقتصادي.

انتهی**1426