٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:١١ م
رمز الخبر: 85813674
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journalistاحمد قزوینی حائری

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عراقجي: إيران مستعدة للتوسط بين الهند وباكستان

٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:١١ م
رمز الخبر: 85813674
عراقجي: إيران مستعدة للتوسط بين الهند وباكستان

طهران/ 25 نيسان / ابريل/ارنا- في الوقت الذي تصاعدت فيه التوترات بين باكستان والهند، كتب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية على حسابه في شبكة إكس: "الهند وباكستان شقيقتان وجارتان لإيران وتتمتعان بعلاقات متجذرة على المستويات الثقافية والحضارية التي يعود تاريخها إلى قرون مضت". نحن نعتبرهم، مثل غيرهم من الجيران، أولويتنا الأولى.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية فإن عراقجي قال إن طهران مستعدة لاستخدام جهودها في إسلام آباد ونيودلهي لخلق تفاهم أكبر بين الأطراف في هذا الوقت الصعب. هذه هي الروح التي علّمنا إياها الشاعر الفارسي سعدي: " أبناء آدم بعضهم من بعض، في أصلهم خلقوا من جوهر واحد إن أصاب الدهر أحد الأعضاء بألم، استجابت له باقي الأعضاء بالاضطراب".

هذا وتصاعدت التوترات بين نيودلهي وإسلام آباد بعد أن أطلق مسلحون النار على مجموعة من السياح في منطقة باهالجام السياحية الواقعة على بعد نحو 90 كيلومترا من سريناغار، العاصمة الصيفية للشطر الهندي من كشمير، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا على الأقل مساء الثلاثاء.

ووصف مسؤولون هنود الحادث بأنه هجوم إرهابي. واتهم مسؤولون هنود جارتهم الغربية (باكستان) بالتورط في الهجوم على السياح في كشمير.

وتلقي نيودلهي أيضًا باللوم على الجماعات المسلحة الباكستانية في التخطيط لهجمات إرهابية في كشمير وأجزاء أخرى من الهند.

إنتهى **

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journalistاحمد قزوینی حائری

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