عراقجي: إيران مستعدة للتوسط بين الهند وباكستان

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية فإن عراقجي قال إن طهران مستعدة لاستخدام جهودها في إسلام آباد ونيودلهي لخلق تفاهم أكبر بين الأطراف في هذا الوقت الصعب. هذه هي الروح التي علّمنا إياها الشاعر الفارسي سعدي: " أبناء آدم بعضهم من بعض، في أصلهم خلقوا من جوهر واحد إن أصاب الدهر أحد الأعضاء بألم، استجابت له باقي الأعضاء بالاضطراب".

هذا وتصاعدت التوترات بين نيودلهي وإسلام آباد بعد أن أطلق مسلحون النار على مجموعة من السياح في منطقة باهالجام السياحية الواقعة على بعد نحو 90 كيلومترا من سريناغار، العاصمة الصيفية للشطر الهندي من كشمير، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا على الأقل مساء الثلاثاء.

ووصف مسؤولون هنود الحادث بأنه هجوم إرهابي. واتهم مسؤولون هنود جارتهم الغربية (باكستان) بالتورط في الهجوم على السياح في كشمير.

وتلقي نيودلهي أيضًا باللوم على الجماعات المسلحة الباكستانية في التخطيط لهجمات إرهابية في كشمير وأجزاء أخرى من الهند.

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