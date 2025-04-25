تحت شعار "ثابتون مع غزة.. رغم أنف الأمريكي وجرائمه".. مسيرة مليونية في صنعاء نصرة لفلسطين

ورفع المتظاهرون العلمين اليمني والفلسطيني، ورايات الحرية واللافتات المنددة بالعدوان الصهيوني على غزة، والمؤكدة على ثبات الشعب اليمني وقواته المسلحة في وجه العدوان الأمريكي المساند لكيان العدو.



وندد المحتشدون بجرائم العدوان الأمريكي بحق الشعب اليمني واستهداف المنشئات المدنية والخدمية، مؤكدين أن تلك الجرائم لن تكسر صمود الشعب اليمني في وجه العدوان المتغطرس.



وأكد البيان الصادر في ختام المسيرات المليونية الثبات على الموقف الإيماني في نصرة إخواننا بغزة، مضيفا، "لن نسمح بالانفراد بهم من قِبل الأعداء، ولن نتفرج عليهم كمن تفرج، بل سنواصل جهادنا المقدس ضد مجرمي الأرض - أئمة الكفر أمريكا و"إسرائيل"- بكل جد وعزم حتى يتوقف العدوان عليهم ويرفع الحصار عنهم".



ووجه ملايين المحتشدين في الساحات رسالة للأعداء الأمريكان والصهاينة بقولهم: "عبثاً تحاولون تغيير موقفنا وردنا عن إيماننا لنصبح كافرين ومنافقين، وعليكم أن تعلموا بأننا لن نرجع بعد الإستجابة لله مفرطين ومتخاذلين، وبعد عزة الجهاد مهانين ومستسلمين".



وأكد المتظاهرون فشل العدوان الأمريكي الصهيوني في إضعاف قدراتنا العسكرية وكسر صمود الشعب اليمني على أيدي عباده المجاهدين في سبيله.



وأشاروا إلى أنه "أصبح هدف العدوان هو اقتراف جرائم القتل بحق المدنيين أو استهداف معيشتهم وأسباب رزقهم، مشددين على أن ذلك لن يركع الشعب اليمني، مؤكدين الاستعداد لمواجهة العدوان ومرتزقته حتى يتحقق النصر".



وتوجه بيان المسيرات المليونية بتحية الإجلال والإعزاز والإكبار لأهالي في قطاع غزة على صمودهم المذهل وصبرهم الملهم برغم جسامة التضحيات وحجم المعاناة التي لا مثيل لها.



كما وجهوا تحية الوفاء والفخر والاعتزاز لمجاهدي المقاومة الباسلة التي ما تزال تقاتل بكل ثبات وصبر برغم طول المدة وقلة الإمكانات، ونقول لهم أنتم شرف هذه الأمة، ومن يعاديكم أو يجرح فيكم فهو فاقد للشرف والكرامة.



ودعو إلى "الاستمرار بكل قوة في التعبئة العامة والوقفات القبلية وكل الانشطة الداعمة للشعب الفلسطيني ومنها استمرار وتصعيد المقاطعة الاقتصادية بشكل فعال، ومقاطعة كل تاجر لا يقاطع البضائع الأمريكية أو الإسرائيلية، لأنه يساهم في دفع ثمن الغارات التي تقتلنا وتقتل أبناء غزة".

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