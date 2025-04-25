غزة: 80 شهيداً باعتداءات الاحتلال منذ فجر الأمس.. بينهم 23 في منزل بجباليا

وأعلن الدفاع المدني، اليوم الجمعة، انتشال 11 جثة إضافية في منزل قصفه الاحتلال أمس الخميس في منطقة أرض حلاوة في جباليا شمالي القطاع، لترفع حصيلة شهداء هذا الاستهداف إلى 23.

بدوره، أكد مصدر محلي ارتقاء 80 شهيداً على الأقل معظمهم من الأطفال من جراء الغارات الإسرائيلية منذ فجر أمس ولغاية ساعات الصباح الأولى اليوم.

هؤلاء الشهداء يُضافون إلى شهيد ارتقى في غارة صهيونية على شارع المنصورة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وفق ما أفاد به مراسنا.

وتحدث المصدر عن وقوع إصابتين بنيران مسيّرة صهيونية في المخيم الجديد شمال غربي مخيم النصيرات، وعن قصف مدفعي تعرّض له مخيم البريج، وذلك وسط القطاع.

وأضاف أنّ الآليات الصهيونية أطلقت النار على حي الفراحين ببلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، جنوبي قطاع غزة، كما أطلقت مسيّرة للاحتلال النار في اتجاه مجموعة أشخاصٍ في شارع صلاح الدين.

وفي سياق متصل، أكد مصدر محلي وجود عمليات توغل برية صهيونية مستمرة، تترافق واشتباكات مع المقاومة الفلسطينية.

52 حالة وفاة بسبب الجوع وسوء التغذية

على صعيد الأزمة الإنسانية المتفاقمة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تسجيل 52 حالة وفاة بسبب الجوع وسوء التغذية، من بينهم 50 طفلاً.

ووفق آخر الأرقام التي تنشرتها وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة الضحايا منذ 18 آذار/مارس 2025 إلى 1978 شهيداً و5207 إصابة.

وارتفعت حصيلة الإبادة الجماعية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 51355 شهيداً و117248 إصابة.

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