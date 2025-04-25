باكستان تثمّن جهود إيران لإحلال السلام في المنطقة

وافاد مكتب العلاقات العامة للمتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، ان السيناتور محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، اجرى اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وذكر بيان وزارة الخارجية الباكستانية، أن إسحاق دار أطلع نظيره الإيراني على آخر التطورات المتعلقة بالقضايا الباكستانية الهندية، وحذر مما وصفه البيان بتصعيد الهند.

كما أعرب وزير الخارجية الباكستاني عن تقديره لجهود إيران للمساعدة في تهدئة الوضع وتخفيف التوترات في المنطقة.

وتمنى السيناتور محمد إسحاق دار النجاح للجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والمقرر عقدها غدًا في مسقط.

وكتب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على حسابه على منصة "إكس" بشان التوترات الاخيرة بين الهند وباكستان: "الهند وباكستان شقيقتان وجارتان لإيران، وتربطهما علاقات متجذرة وروابط ثقافية وحضارية تمتد لقرون. ونعتبرهما، كغيرهما من الجيران، أولويتنا الأولى".

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