عراقجي والبوسعيدي يناقشان ترتيبات تنفيذ الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران واميركا

وركزت المشاورات حول ترتيبات تنفيذ الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والتي ستبدأ صباح السبت.

وكانت الجولة الاولى من المحادثات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية قد جرت يوم السبت 12 أبريل/نيسان في العاصمة العمانية مسقط والجولة الثانية في العاصمة الإيطالية روما، يوم السبت 19 أبريل/نيسان.

كما ستُعقد الجولة الثالثة من هذه المحادثات بشكل غير مباشر، بوساطة وحضور وزير الخارجية العُماني، بهدف تبادل الرسائل بين الوفدين الإيراني والأمريكي.

وسيترأس ستيف ويتكوف، الممثل الخاص للرئيس الأمريكي، الذي سيصل إلى مسقط قادمًا من موسكو في الساعات الأولى من يوم السبت 26 مايو/أيار، فريق التفاوض الأمريكي.

وستبدأ الجولة الثالثة من هذه المحادثات غير المباشرة، بوساطة عُمانية، باجتماع الخبراء صباح السبت، ولكن نظرًا لحضور المفاوضين الكبيرين (عراقجي وويتكوف)، فإن إمكانية تغيير هذه العملية وبدء المناقشات بين المفاوضين الكبيرين غير مستبعدة.

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