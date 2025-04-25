عراقجي يعلن استعداد ايران للمساعدة في تخفيف حدة التوتر بين الهند وباكستان

وافادت وزارة الخارجية الايرانية، ان إسحاق دار وعراقجي ناقشا وتبادلا وجهات النظر في اتصال هاتفي مساء الجمعة حول آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائية لباكستان مع الهند.

وبيّن عراقجي، مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكدا على أهمية ضبط النفس من كلا الجانبين (الهند وباكستان) لإدارة الأزمة.

وشدد على العلاقات الطيبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع كل من باكستان والهند، وأعلن استعداد إيران لبذل كل الجهود الممكنة للمساعدة في تخفيف التوترات وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وفي هذه المحادثة، قدم وزير الخارجية الباكستاني توضيحات حول التطورات في الأيام الأخيرة بين بلاده والهند، وأشاد بنهج إيران البناء والمسؤول تجاه التوترات التي نشأت بين البلدين، الهند وباكستان.

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