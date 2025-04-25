٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١:٣٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85813869
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عراقجي يعلن استعداد ايران للمساعدة في تخفيف حدة التوتر بين الهند وباكستان

٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١:٣٥ ص
رمز الخبر: 85813869
عراقجي يعلن استعداد ايران للمساعدة في تخفيف حدة التوتر بين الهند وباكستان

طهران / 26 نيسان / ابريل/ارنا- أعلن وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، خلال محادثة هاتفية مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، استعداد إيران للمساعدة في تخفيف التوترات بين نيودلهي وإسلام آباد.

وافادت وزارة الخارجية الايرانية، ان إسحاق دار وعراقجي ناقشا وتبادلا وجهات النظر في اتصال هاتفي مساء الجمعة حول آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائية لباكستان مع الهند.

وبيّن عراقجي، مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكدا على أهمية ضبط النفس من كلا الجانبين (الهند وباكستان) لإدارة الأزمة.

وشدد على العلاقات الطيبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع كل من باكستان والهند، وأعلن استعداد إيران لبذل كل الجهود الممكنة للمساعدة في تخفيف التوترات وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وفي هذه المحادثة، قدم وزير الخارجية الباكستاني توضيحات حول التطورات في الأيام الأخيرة بين بلاده والهند، وأشاد بنهج إيران البناء والمسؤول تجاه التوترات التي نشأت بين البلدين، الهند وباكستان.

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