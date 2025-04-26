الخارجية الايرانية تُدين بشدة اجراء الباراغواي ضد الحرس الثوري

واعتبر "عيسى كاملي"، المدير العام لشؤون الأمريكتين بوزارة الخارجية الايرانية، إجراء الباراغواي بانه غير قانوني وغير مبرر ومخالف للقواعد والأعراف القانونية الدولية، وأعرب عن أسفه لانضمام الباراغواي إلى سياسات الكيان الصهيوني القاتل والاحتلالي المُناهضة لإيران، مُؤكدًا المسؤولية الدولية لحكومة الباراغواي عن هذا الاجراء المُسيء.

واضاف: "إنّ الاجراء المسيس لحكومة باراغواي بدعة خطيرة، خُطط له ونُفّذ بإصرار من الكيان الصهيوني، ولصرف الرأي العام عن الإبادة الجماعية في غزة، وبالتالي يُشكّل تواطؤًا من صانعي القرار في الباراغواي مع المجرمين الذين تلاحقهم المحكمة الجنائية الدولية".

وذكّر بالمكانة الرفيعة والمرموقة والمشرفة للحرس الثوري الإسلامي، كجزء من القوات المسلحة الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي لعب دورًا لا مثيل له في الدفاع عن الشعب الإيراني ومواجهة الإرهاب، بما في ذلك داعش، مؤكدًا عزم حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن مكانة وسمعة قواتها المسلحة ضد أي اتهام عدائي.

وأعلن رئيس الباراغواي، في خطوة حظيت بدعم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، أن بلاده قررت إدراج جميع فروع حركتي حماس وحزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية، وتم إدراج الحرس الثوري الإسلامي أيضًا في هذه القائمة.

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