وزير الدفاع الايراني: العدو ياتي الى طاولة المفاوضات بفضل قوتنا الرادعة

وافاد الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع، ان وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد عزيز نصير زاده التقى يوم الجمعة بآية الله السيد أحمد علم الهدى، ممثل قائد الثورة الاسلامية في محافظة خراسان الرضوية وإمام صلاة الجمعة في مدينة مشهد المقدسة.

وخلال تقديمه تقريرًا عن أداء وزارة الدفاع خلال الأشهر السبعة الماضية، أشار العميد نصير زادة إلى أهم الإجراءات المتخذة لتحسين القدرات الدفاعية للبلاد، وقال: خلال هذه الفترة، اتخذت وزارة الدفاع، بالاعتماد على القدرات المحلية، خطوات مهمة في مجال التكنولوجيا وإنتاج المعدات المتطورة وتعزيز البنية التحتية الدفاعية.

كما أشار إلى معرض الإنجازات الدفاعية الذي أقيم بحضور قائد الثورة، وقال: ان سماحته قال بعد زيارته لهذا المعرض "لقد أظهر هذا المعرض جانبًا من الجهود الكبيرة المبذولة في مجال القضايا المتعلقة بدفاع البلاد".

وأشار وزير الدفاع إلى أهمية ضمان أمن الحدود، وتناول الإجراءات الخاصة لهذه الوزارة في محافظة خراسان، وقال: "من أولوياتنا جعل الحدود الشرقية للبلاد ذكية، وخاصة في محافظة خراسان، وقد اتُخذت إجراءات فعالة في هذا الصدد".

وتابع العميد نصير زاده: بفضل التقنيات الحديثة، تمكنا من رصد حركة الحدود بدقة أكبر، وإرساء أمن مستدام فيها.

وأشار إلى الدور المهم للقوة الدفاعية على الساحة الدولية، وقال: إن حضور أعدائنا عند طاولة المفاوضات اليوم يعود إلى قوة الردع والقدرات الدفاعية للبلاد. الدفاع هو العمود الفقري الحقيقي للدبلوماسية، وهذه حقيقة اتضحت جليًا في السنوات الأخيرة.

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