مسؤول في الجيش الايراني: لدينا 30 ألف حافظ للقرآن الكريم في الجيش

وقال حجة الاسلام محمد حسني في تصريح لوكالة "ارنا" على هامش زيارته إلى الحدود الشمالية الشرقية للبلاد وتفقد الوحدات المتمركزة في هذه المناطق: لدينا حاليًا 30 ألف حافظ للقرآن الكريم في قوات الجيش، ونأمل أن يصل هذا العدد إلى 63 ألفًا خلال العامين المقبلين، وذلك وفقًا لتوجيهات قائد الثورة الاسلامية، وبذل الجهود المتواصلة.

واضاف: لدى الجيش برامج متنوعة في مجال زيادة الوعي لدى منتسبيه وعائلاتهم.

وتابع: "حاليًا، أصبح الجيش بأكمله ورشة عمل لتعزيز الوعي للكوادر والأفراد العاملين وعائلاتهم وأبنائهم".

وصرح رئيس المنظمة العقائدية السياسية للجيش: "وفق عمليات الرصد والتقييم التي اجريت فقد حظيت البرامج التي طُبّقت على شكل مشاريع لتعزيز الوعي بين أفراد الجيش بردود فعل إيجابية في جميع القطاعات".

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