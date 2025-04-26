٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:٤٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85813903
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مسؤول في الجيش الايراني: لدينا 30 ألف حافظ للقرآن الكريم في الجيش

٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:٤٦ ص
رمز الخبر: 85813903
مسؤول في الجيش الايراني: لدينا 30 ألف حافظ للقرآن الكريم في الجيش

تايباد/ 26 نيسان / ابريل/ارنا- اعلن رئيس المنظمة العقائدية السياسية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية حجة الاسلام عباس محمد حسني بان هنالك 30 ألف حافظ للقرآن الكريم في قوات الجيش.

وقال حجة الاسلام محمد حسني في تصريح لوكالة "ارنا" على هامش زيارته إلى الحدود الشمالية الشرقية للبلاد وتفقد الوحدات المتمركزة في هذه المناطق: لدينا حاليًا 30 ألف حافظ للقرآن الكريم في قوات الجيش، ونأمل أن يصل هذا العدد إلى 63 ألفًا خلال العامين المقبلين، وذلك وفقًا لتوجيهات قائد الثورة الاسلامية، وبذل الجهود المتواصلة.

واضاف: لدى الجيش برامج متنوعة في مجال زيادة الوعي لدى منتسبيه وعائلاتهم.

وتابع: "حاليًا، أصبح الجيش بأكمله ورشة عمل لتعزيز الوعي للكوادر والأفراد العاملين وعائلاتهم وأبنائهم".

وصرح رئيس المنظمة العقائدية السياسية للجيش: "وفق عمليات الرصد والتقييم التي اجريت فقد حظيت البرامج التي طُبّقت على شكل مشاريع لتعزيز الوعي بين أفراد الجيش بردود فعل إيجابية في جميع القطاعات".

انتهى ** 2342

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