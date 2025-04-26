توسيع ​​التعاون بين ايران والصين في مجال بناء مستشفيات جديدة

ورحّب وزير الصحة، الدكتور محمد رضا ظفرقندي، بالتعاون الثنائي، مؤكدًا استعداد الوزارة لمتابعة وتسريع عملية إنجاز المشاريع التي تنفذها الشركات الصينية في إيران.

ومن أهم هذه المشاريع بناء مستشفى "نمازي 2" في شيراز ومستشفى "الشهيد رجائي 2" في طهران، واللذين تخطط لهما وتنفذهما شركات صينية رائدة.

كما حددت إحدى هذه الشركات موقع مستشفى جديد لجامعة "الشهيد بهشتي" للعلوم الطبية، وسيبدأ تنفيذه في حال الحصول على التصاريح اللازمة.

وأعلنت الشركات الصينية الحاضرة في هذه الاجتماعات، أثناء تقديمها تقريرًا عن سجلات أنشطتها، أنها بنت حوالي 30 إلى 40 في المائة من المستشفيات في الصين حتى الآن، كما أكملت بنجاح مشاريع في دول مختلفة بما في ذلك كازاخستان ولاوس وزامبيا وكينيا وجامايكا وصربيا ومنغوليا.

وفي جانب آخر من هذه الرحلة، التقى وزير الصحة أيضًا بمديري شركة صينية مرموقة في مجال إنتاج الأدوية والمنتجات البيولوجية، وأعلن عن استعداد إيران لتطوير التعاون في هذا المجال.

وحضر هذه الاجتماعات، عضو مجلس الشورى الإسلامي علي رضا نظري، ونائب الوزير ورئيس هيئة الغذاء والدواء مهدي بير صالحي، ومجموعة من مديري وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي.

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