اعتداءات الاحتلال على الصحفيين في غزة يهدف إلى منع نشر الحقائق وانعكاس جرائمه عالميا

وأعلن مركز فلسطيني لحقوق الإنسان أن الاحتلال الصهيوني يستشهد الصحفيين في غزة بشكل متعمد لتخويفهم ومنعهم من نقل الحقيقة وتصوير الإبادة الجماعية المستمرة التي يرتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكانت مسيرة إسرائيلية قد استهدفت بشكل مباشر الخيمة التي كان يوجد فيها الصحفي "سعيد أبو حسنين"، مع عائلته في دير البلح، وسط قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاده مع زوجته وابنته.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في بيان له: ارتفع عدد الصحافيين الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية إلى 212 صحافيا، ولفت إلى أن أبو حسنين كان يعمل في إذاعة صوت الأقصى.

وأدان البيان بأشد العبارات الاستهداف الممنهج للصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين، مطالبا الاتحاد الدولي للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب والمؤسسات الدولية المعنية بالصحافة بإدانة هذه الجرائم وملاحقة الاحتلال الصهيوني أمام المحاكم الدولية.

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