تعزيز العلاقات بين ایران و اوزبکستان والاستثمار المشترك في مجال السياحة

وأشار سيد رضا صالحي أميري في لقاء مع نائب وزير البيئة ورئيس لجنة السياحة في أوزبكستان "أميد شاديیف" إلى العلاقات التاريخية العميقة بين إيران وأوزبكستان وقال: إن العلاقات بين البلدين تتجاوز العلاقات الدبلوماسية التقليدية وتستحق تعزيزها على مستوى القواسم الحضارية والثقافية المشتركة بين البلدين.

وأشار إلى أن ملايين الإيرانيين يسافرون إلى دول مثل تركيا كل عام وقال: إن حصة أوزبكستان من السياحة الخارجية الإيرانية ضئيلة وهذا القصور هو نتيجة للإهمال المتبادل في تقديم التراث المادي وغير المادي للبلدين.

وتابع قائلاً إن هناك ثلاثة مجالات رئيسية لتطوير التفاعلات السياحية بين إيران وأوزبكستان:أولاً، توقيع مذكرة تفاهم شاملة، وقد تم إرسال مسودة منها إلى الجانب الأوزبكي؛ ثانياً، الإستفادة المنظمة للقدرات من خلال وسائل الإعلام، ومنظمي الرحلات السياحية، والنخب المؤثرة؛ وثالثاً، تصميم وتنفيذ الفعاليات والمعارض المشتركة في المدن التاريخية بما في ذلك طهران وسمرقند وبخارى وأصفهان وشيراز.

وأكد:تم توفير البنية التحتية اللازمة لمضاعفة القدرة السياحية، ونحن مستعدون للارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى استراتيجي.

شاديیف: وجدت جزءًا من هويتي في رحلتي إلى إيران

ورحب نائب وزير البيئة ورئيس لجنة السياحة في أوزبكستان بالنهج التفاعلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية وقال: نحن نتفق مع توقيع وثيقة استراتيجية في مجال السياحة والتفاعلات الثنائية ونعتبرها بداية فصل جديد في العلاقات الثقافية بين البلدين.



وقال في إشارة إلى تجربته في السفر إلى إيران: في إيران، كان الأمر كما لو أنني استعدت جزءًا من هويتي. إن القواسم الثقافية المشتركة بيننا وبين إيران عميقة ومتجذرة وأصيلة، ويجب ترجمتها إلى برامج عملية وتعليمية وعلمية.

ووصف شادييف معرض طهران الدولي للسياحة بأنه حدث لا مثيل له من الناحية المهنية والاستقبال الشعبي وأعرب عن أسفه لغيابه عن النسخة الحالية بسبب تضارب المواعيد، لكنه أعرب أيضا عن استعداد أوزبكستان لتواجد فعال وبارز في النسخ المستقبلية.

وأشار صالحي أميري إلى المكانة الحضارية لمدينتي أصفهان وشيراز، ودعا إلى إقامة معارض ثقافية مشتركة في هاتين المدينتين، كما دعا رسميا الوفد الأوزبكي رفيع المستوى لحضور معرض طهران الدولي.

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