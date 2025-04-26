استشهاد 16 فسلطينيا جراء قصف الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة

وأعلنت مصادر إخبارية عن استشهاد 16 فلسطينيا باستهداف الاحتلال الصهيوني على مختلف مناطق قطاع غزة منذ ساعات الصباح اليوم.

وشنت طائرات الاحتلال غارات على مدينة رفح جنوب قطاع غزة ومخيم جباليا شمال القطاع.

كما أعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد 45 فلسطينيا في غارات جوية صهيونية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، أمس الجمعة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 51 ألفا و 439 شهيدا، و 117 ألفا و416 إصابة، منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

يأتي هذا في الوقت الذي تدق فيه المنظمات الدولية صافرات الانذار بشأن الوضع الإنساني الخطير في قطاع غزة، وتؤكد على ضرورة إدخال المساعدات إلى المنطقة في أسرع وقت ممكن.

وفي الوقت الذي حذرت فيه من تفاقم الوضع، أكدت هذه المنظمات على ضرورة إنهاء الجوع الذي يعيشه سكان قطاع غزة، وحذرت بشدة من خطر الموت التدريجي الذي يهدد سكان هذه المنطقة بسبب الجوع.

كما رد المقاومون الفلسطينيون على جرائم جيش الكيان الصهيوني بالتصدي لها. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنديين إسرائيليين قتلا وأصيب سبعة آخرون في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

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