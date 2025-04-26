الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بدأت بين إيران والولايات المتحدة

وبدأت اليوم السبت 26 ابریل 2025 الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، في مسقط بوساطة وزير الخارجية العماني.

وافادت ارنا، بان وزير الخارجية سيد عباس عراقجي، يقود الوفد الايراني المفاوض الى سلطنة عمان، بينما يقود ممثل الرئيس الامريكي استيف ويتكوف، وفد بلاده في هذه المفاوضات غير المباشرة.

وبحسب بيان للجهاز الدبلوماسي في بلادنا، فإن الجولة الثالثة من المفاوضات ستتضمن أيضًا مناقشات متخصصة وفنية. وبناء على ذلك، يرأس فريق الخبراء التابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي ونائب وزير الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي و يترأس مايكل أنطون أيضًا فريق الخبراء الأمريكي.

ومن المقرر أن تستمر هذه الجولة من المحادثات، مثل الجولتين السابقتين، ليوم واحد، ولكن نظرا لأن المفاوضات تنطوي على قضايا فنية ومناقشات على مستوى الخبراء ودراسة التفاصيل، فمن الممكن تمديدها إذا لزم الأمر.

وانعقدت الجولة الثانية من المحادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت 19 أبريل/نيسان، بشكل غير مباشر وبوساطة سلطنة عمان في روما العاصمة الإيطالية، كما انعقدت الجولة الأولى من هذه المفاوضات يوم السبت 12أبريل/نيسان في مسقط بسلطنة عمان.

وقال وزير الخارجية عباس عراقجي بعد انتهاء الجولة الثانية: "هذه المرة أيضا، كان اجتماعا جيدا، وأستطيع أن أقول إن عملية التفاوض تتقدم إلى الأمام". "هذه المرة، تمكنا من التوصل إلى تفاهم أفضل حول سلسلة من المبادئ والأهداف، وفي النهاية تم الاتفاق على استمرار المفاوضات والانتقال إلى المرحلة التالية".

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