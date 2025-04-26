عارف: علينا تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والسياسية والثقافية للبلاد

وقال عارف في تصريح له حول إقامة معرض قدرات التصدير للجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيران إكسبو)، إنه يجب علينا تعظيم الاستغلال الاقتصادي وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والسياسية والثقافية للبلاد في المعرض، مضيفا: يجب توجيه رسائل واضحة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى كبار المسؤولين السياسيين والناشطين الاقتصاديين في البلدان الأخرى بشأن قدرات التصدير المحلية للبلاد والإنجازات القائمة على المعرفة.

واعتبر إقامة المعرض فرصة جيدة جدا لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والسياسية، وقال: إنه يجب استغلال فرصة الحدث، إلى جانب الاستغلال الاقتصادي، لتعزيز الأهداف السياسية والثقافية.

وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية أن معرض قدرات التصدير يعد أهم مؤسسة يمكنها متابعة وتنظيم الأهداف الاستراتيجية للبلاد في قطاعي التجارة والتصدير، مضيفا: إن استراتيجية حكومة الوفاق الوطني في التنمية الاقتصادية والتجارية أكثر جدية من الماضي.

وفي إشارته إلى عضوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الاتحاد الأوراسي كعضو مراقب، فضلا عن الحضور النشط لإيران في المعاهدات والمنظمات الإقليمية، أكد على المجال الحضاري المشترك بين إيران ودول المنطقة.

وأضاف: إن إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع أوراسيا، فضلاً عن نهج السياسة الخارجية للحكومة الرابعة عشرة في تعزيز التعاون مع الجيران والدول المتحالفة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعد فرصة جيدة للناشطين الاقتصاديين والقطاع الخاص وكذلك رجال الأعمال الإيرانيين ودول المنطقة، لأن منطقة أوراسيا تعتبر واحدة من الأسواق المستهدفة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحكومة الرابعة عشرة.

ولفت إلى أهمية تطوير العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الأفريقية وعقد العديد من اللقاءات والمؤتمرات مع سفراء وممثلي الدول الأفريقية، فضلا عن تفعيل مقر أفريقيا في الحكومة الرابعة عشرة، مؤكداً ان أفريقيا سوق ناشئة ويجب علينا متابعة استراتيجية التنمية مع هذه القارة بقوة في معرض قدرات التصدير.

وسيقام معرض قدرات التصدير للجمهورية الإسلامية الإيرانية، المعروف باسم "إيران إكسبو 2025"، في طهران في الفترة من 28 نيسان/أبريل إلى 2 أيار/مايو، باعتباره أكبر حدث تجاري في البلاد بهدف التعريف بقدرات إيران الإنتاجية والتصديرية والخدمية والتكنولوجية لرجال الأعمال والمستثمرين من الدول الأخرى حول العالم.

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