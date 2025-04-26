الانفجار في ميناء الشهيد رجائي لا علاقة له بالمنشآت النفطية

ووقع ظهر اليوم السبت 26 ابریل انفجار ضخم في منطقة ميناء الشهيد رجائي غرب مدينة بندر عباس ولم يتم تحديد سبب الانفجار حتى الآن وتم إرسال فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث لإخماد الحريق وتقديم المساعدة للضحايا المحتملين.

وكانت شدة الانفجار كبيرة لدرجة أنها أدت إلى تدمير بعض المباني والسيارات القريبة من مكان الحادث ورغم عدم توافر معلومات دقيقة حتى الآن عن السبب المحتمل للحادث، أعلن المتحدث باسم خدمات الطوارئ أن العدد الأولي للمصابين بلغ 47 شخصا.

وأعلنت الشركة الوطنية الايرانية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية في بيان، عقب انتشار أنباء عن انفجار وحريق في منطقة ميناء الشهيد رجائي، أن الانفجار لا علاقة له بالمصافي أو خزانات الوقود أو مجمع التوزيع أو خطوط أنابيب النفط المتعلقة بالشركة في تلك المنطقة وأن المرافق الواقعة في منطقة بندر عباس تعمل حاليا دون انقطاع.

وبحسب هذا الإعلان، فإن جميع شركات النفط العاملة في المنطقة، من معدات وإمدادات الإطفاء والإنقاذ، على أهبة الاستعداد، لتقدم خدماتها بحسب منظمة الموانئ والملاحة البحرية.

وأعلنت الجمارك في بيان لها أن مكان الحادث في محيط منطقة سيناء بميناء الشهيد رجائي التابع لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية.

يذكر ان ميناء الشهيد رجائي يعد اكبر واكثر موانئ الحاويات في ايران تطورا ويضم 12 رصيف حاويات و 30 رافعة وانواع التجهيزات المتطورة ويلعب دورا محوريا في الاقتصاد البحري للبلاد.

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