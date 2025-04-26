٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٢:٣٥ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85814461
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ارتفاع عدد المصابين الى 281 شخصا في حادث الانفجار في ميناء الشهيد رجائي

٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٢:٣٥ م
رمز الخبر: 85814461
ارتفاع عدد المصابين الى 281 شخصا في حادث الانفجار في ميناء الشهيد رجائي

طهران/ 26 نيسان / ابريل/ارنا-قال المتحدث باسم إدارة الطوارئ في ایران "بابك یکتابرست":في أعقاب الانفجار الهائل في ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس، دخلت قوات الطوارئ في حالة تأهب سريع ونقلت حتى الآن 281 مصابًا إلى المستشفى.

وأضاف يكتابرست في مقابلة مع إرنا اليوم السبت:حتى الآن، تم إرسال 15 سيارة إسعاف وأربع حافلات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين.

وقال في إشارة إلى التدابير الخاصة للتعامل مع الأبعاد المحتملة للحادث: قسم الطوارئ في شيراز في حالة تأهب قصوى أيضًا وتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال المصابین المحتملين.

وتابع: كما أن خدمات الطوارئ الجوية في جهرم ولار في حالة تأهب قصوى وقد انطلقت مروحية إنقاذ طارئة من لارستان لتقديم المساعدة للمصابين في الحادث.

وأوضح: إن 60 من الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى الشهيد محمدي، و45 إلى مستشفى سيد الشهداء ، و 120 من الجرحى إلى مستشفى صاحب الزمان (عج) و16 منهم إلى مستشفى خاتم الأنبياء و 40 جريحا إلى مستشفى شهداء الخليج الفارسي.

ووقع ظهر اليوم السبت 26 ابریل، انفجار ضخم في منطقة ميناء الشهيد رجائي غرب مدينة بندر عباس ولم يتم تحديد سبب الانفجار حتى الآن وتم إرسال فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث لإخماد الحريق وتقديم المساعدة للضحايا المحتملين.

وأعلنت الشركة الوطنية الايرانية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية أن الانفجار ليس له علاقة بالمصافي أو خزانات الوقود أو أنابيب النفط المرتبطة بالشركة في تلك المنطقة.

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