وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية استهدفت قاعدة "نيفاتيم" الجوية في منطقة النقب بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2".
وأكدت أن الصاروخ وصل إلى هدفه وفشلت المنظومات الاعتراضية في اعتراضه، مشيرة إلى أن العملية تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضاً لجريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة.
ولفت البيان إلى أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل التصدي للعدوان الأمريكي، ولن تتوقف عن تطوير قدراتها العسكرية استجابة لتطورات الموقف الميداني وتعزيزاً لعوامل الصمود ودعماً وإسناداً للشعب الفلسطيني المظلوم، مبيناً أن العمليات الدفاعية والإسنادية مستمرة بالتوكل على الله حتى وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها.
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القوات المسلحة الیمنیة تستهدف قاعدة "نيفاتيم" الجوية في فلسطين المحتلة
طهران/ 26 نيسان / ابريل/ارنا-أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة "نيفاتيم" الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة.
وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية استهدفت قاعدة "نيفاتيم" الجوية في منطقة النقب بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2".
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