وزير التراث الثقافي الايراني: يجب ان يتوطد الجسر الثقافي بين إيران وتركيا بتنمية السياحة

وعلى هامش القمة الـ5 لوزراء السياحة بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو)، التقى وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الايراني "سيد رضا صالح اميري"، وزير الثقافة والسياحة التركي "محمد نوري أرصوي"، مؤكدا على ضرورة مراجعة السياسات الثقافية وتطوير التعاون السياحي بين البلدين.

واشار اميري الى العلاقات التاريخية والثقافية العميقة بين إيران وتركيا، قائلا: إن العلاقات بين البلدين لها جذور عميقة في التاريخ، وكانت السياسات الثقافية دائما أحد ركائز هذه العلاقات.

وفي معرض تأكيده على أهمية التعاون السياحي، اوضح وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الايراني بأن تركيا هي الوجهة الأولى للإيرانيين بين 150 دولة في العالم، مشيرا الى انه في عام 2024، سافر أكثر من ثلاثة ملايين و500 ألف سائح إيراني إلى تركيا، مما يعكس هذا الامر الروابط الثقافية والبنية التحتية والجغرافية العميقة بين البلدين.

ضرورة إعداد بيان جديد لتنمية السياحة بين إيران وتركيا

وبالاشارة الى ضرورة اعداد بيان جديد لتنمية السياحة الايرانية-التركية، اقترح اميري لتسهيل السفر السياحي، تصميم بطاقة بنكية مشتركة حتى يتمكن السائحون الإيرانيون من الاستفادة من الخدمات السياحية في تركيا دون حمل النقود.

واعتبر انه من الضروري أيضا إعادة تشكيل لجنة ثقافية مشتركة في تبريز والمدن الأخرى وإعداد بيان جديد لتنمية السياحة بين البلدين.

واضاف بأن إيران مستعدة لجذب الاستثمارات السياحية، وخاصة من تركيا. وفي هذا الصدد، تم إعداد حزم استثمارية خاصة تتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية في مجال بناء الفنادق والبنية التحتية السياحية.مشيرا الى أن اختيار 224 نقطة ساحلية لتطوير السياحة يوفر فرصا فريدة للاستثمار.

كما رأى انه من الضروري أن يستفيد البلدان من قدرات الإعلام والفضاء الإلكتروني لتعزيز العلاقات الثقافية والسياحية،و التعريف المتبادل بالمعالم السياحية من خلال وسائل الإعلام الوطنية وشبكات التواصل الاجتماعي ، الامر الذي من شأنه أن يخلق تفاهما أعمق بين الدول ويبني المزيد من جسور التواصل نحو تطوير السياحة المشتركة.

هذا، ودعا صالحي أميري ،وزير الثقافة والسياحة التركي لزيارة رسمية إلى إيران وحضور اجتماعات سياحية متخصصة ومعارض سياحية واستثمارية مشتركة في طهران وتبريز وشيراز وأصفهان، لافتا الى ان ايران تسعى إلى بناء جسر أقوى بين الثقافة والسياحة الثنائية.

تركيا مستعدة لتعزيز التعاون في مجال السياحة والاستثمار المشترك

ومن جهته رحب وزير الثقافة والسياحة التركي نوري إرصوي بالوفد الإيراني ، قائلا:"ان إيران وتركيا لديهما قواسم ثقافية واقتصادية عميقة، وأن تعميق هذا التعاون يصب في مصلحة البلدين".

وافاد انه خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام 2025، دخل العديد من السياح الإيرانيين إلى تركيا، وتحتل إيران المرتبة الثالثة من حيث عدد السياح الذين يدخلون تركيا.

وضمن ترحيبه بمقترحات وزير التراث الثقافي الإيراني،اعرب ارصوي على استعداد بلاده لعقد لقاءات سياحية وثقافية متخصصة في مدينة تبريز وزيادة الاعتراف المتبادل من خلال التعريف بالمعالم السياحية في البلدين في وسائل الإعلام الوطنية وشبكات التواصل الاجتماعي.

واشار الى ان تركيا تتطلع لتطوير الاستثمارات المشتركة في مجال السياحة، وبأن إقامة معرضين كبيرين للفرص السياحية والاستثمارية في طهران وإسطنبول يعد خطوة كبيرة نحو تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية بين إيران وتركيا.

وأعلن وزير الثقافة والسياحة التركي عن رغبته في زيارة إيران في المستقبل القريب كما أعلن عن استعداده لعقد لقاءات استثمارية وتطوير مشاريع مشتركة، وبان تتم متابعة هذه العملية عمليا.

انتهى**ر.م